У Феодосії пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про "невдалі зварювальні роботи"
У Феодосії в тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на нафтобазі, перед цим у місті гриміли вибухи. Радник кримського гауляйтера Олег Крючков заявив про нібито порушення зварювальних робіт.
Інформація про пожежу почала з'являтися близько 15:00, а перед цим на окупованому півострові було оголошено небезпеку дронів. У місцевих телеграм-каналах заявили, що чули вибухи.
За словами Крючкова, було "порушено технологію зварювальних робіт", а пожежа – це "загоряння порожньої ємності", в якій догорав мазут. За даними російського МНС, пожежа сталася в резервуарі "Морського нафтового термінала", де були залишки дизельного пального на площі 637 кв. м.
На рік цей термінал здатний перевантажувати близько 12 млн тонн нафтопродуктів, а одночасно зберігати – 250 000 тонн.
- 25 вересня спецпризначенці ГУР спалили в Криму два російські літаки Ан-26.
- Генштаб 29 вересня повідомив, що ракета "Нептун" вразила російський завод у Брянській області на відстані 240 км. Зафіксовано вибухи й пожежу на території об'єкта.
