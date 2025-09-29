У Феодосії пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про "невдалі зварювальні роботи"

Пожежа у Феодосії (Фото: ресурси окупантів)

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на нафтобазі, перед цим у місті гриміли вибухи. Радник кримського гауляйтера Олег Крючков заявив про нібито порушення зварювальних робіт.

Інформація про пожежу почала з'являтися близько 15:00, а перед цим на окупованому півострові було оголошено небезпеку дронів. У місцевих телеграм-каналах заявили, що чули вибухи.

За словами Крючкова, було "порушено технологію зварювальних робіт", а пожежа – це "загоряння порожньої ємності", в якій догорав мазут. За даними російського МНС, пожежа сталася в резервуарі "Морського нафтового термінала", де були залишки дизельного пального на площі 637 кв. м.

На рік цей термінал здатний перевантажувати близько 12 млн тонн нафтопродуктів, а одночасно зберігати – 250 000 тонн.

Пожежа (Фото: ресурси окупантів)