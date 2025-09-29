В Феодосии пожар на нефтебазе. Россияне заявили о "неудачных сварочных работах"

Пожар в Феодосии (Фото: ресурсы оккупантов)

В Феодосии во временно оккупированном Крыму случился пожар на нефтебазе, перед этим в городе гремели взрывы. Советник крымского гауляйтера Олег Крючков заявил якобы о нарушении сварочных работ.

Информация о пожаре начала появляться около 15:00, а перед этим на оккупированном полуострове была объявлена опасность дронов. В местных телеграм-каналах заявили, что слышали взрывы.

По словам Крючкова, была "нарушена технология сварочных работ", а пожар – это "возгорание пустой емкости", в которой догорал мазут. По данным российского МЧС, пожар произошел в резервуаре "Морского нефтяного терминала", где были остатки дизельного топлива на площади 637 кв. м.

В год этот терминал способен перегружать около 12 млн тонн нефтепродуктов, а одновременно хранить – 250 000 тонн.

Пожар (Фото: ресурсы оккупантов)