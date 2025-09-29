В Феодосии пожар на нефтебазе. Россияне заявили о "неудачных сварочных работах"
В Феодосии во временно оккупированном Крыму случился пожар на нефтебазе, перед этим в городе гремели взрывы. Советник крымского гауляйтера Олег Крючков заявил якобы о нарушении сварочных работ.
Информация о пожаре начала появляться около 15:00, а перед этим на оккупированном полуострове была объявлена опасность дронов. В местных телеграм-каналах заявили, что слышали взрывы.
По словам Крючкова, была "нарушена технология сварочных работ", а пожар – это "возгорание пустой емкости", в которой догорал мазут. По данным российского МЧС, пожар произошел в резервуаре "Морского нефтяного терминала", где были остатки дизельного топлива на площади 637 кв. м.
В год этот терминал способен перегружать около 12 млн тонн нефтепродуктов, а одновременно хранить – 250 000 тонн.
- 25 сентября спецназовцы ГУР сожгли в Крыму два российских самолета Ан-26.
- Генштаб 29 сентября сообщил, что ракета "Нептун" поразила российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км. Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта.
