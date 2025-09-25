Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета и береговые радиолокационные станции. ГУР показало видео поражений.

Во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.

"По уточненной информации к потерям врага добавлен один самолет", – сказано в сводке Генштаба.

Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 427 самолетов.

СПРАВКА Ан-26 – советский многоцелевой транспортный самолет с максимальной взлетной массой в 25 т, максимальной скоростью 540 км/ч (крейсерская 420 км/ч) и пассажировместимостью 31/35 человек. Максимальная коммерческая загрузка 5000 кг, дальность полета 1900 км. Ан-26 – советский многоцелевой транспортный самолет с максимальной взлетной массой в 25 т, максимальной скоростью 540 км/ч (крейсерская 420 км/ч) и пассажировместимостью 31/35 человек. Максимальная коммерческая загрузка 5000 кг, дальность полета 1900 км.