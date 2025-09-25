Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки й берегові радіолокаційні станції. ГУР показало відео уражень.

Під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

"За уточненою інформацією до втрат ворога додано один літак", – йдеться у зведенні Генштабу.

Загалом від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 427 літаків.

ДОВІДКА Ан-26 – радянський багатоцільовий транспортний літак з максимальною злітною масою у 25 т, максимальною швидкістю 540 км/год (крейсерська 420 км/год) і пасажиромісткістю 31/35 осіб. Максимальне комерційне завантаження 5000 кг, дальність польоту 1900 км.