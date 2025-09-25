Сили оборони збили російський Су-34, що атакував Запоріжжя КАБами
Сили оборони збили 25 вересня російський літак Су-34. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Літак збили о 04:00 25 вересня на Запорізькому напрямку. Як повідомили військові, він здійснював атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб.
Зокрема, в ніч проти 24 вересня ворог скинув ФАБи на Запоріжжя. Загалом росіяни завдали два удари. Під атакою був Шевченківський район міста, пошкоджено один багатоквартирний будинок і три приватні.
Також у ніч проти 23 вересня Росія атакувала Запоріжжя шістьма авіабомбами. Одна людина загинула, є поранені.
- 3 червня унаслідок операції "Павутина" Росія втратила 41 літак, повідомили в Генштабі.
- 7 червня українські військові збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.
