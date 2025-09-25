Силы обороны сбили российский Су-34, атаковавший Запорожье КАБами
Силы обороны сбили 25 сентября российский самолет Су-34. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Самолет сбили в 04:00 25 сентября на Запорожском направлении. Как сообщили военные, он осуществлял атаки по Запорожью с применением управляемых авиабомб.
В частности, в ночь на 24 сентября враг сбросил ФАБы на Запорожье. В целом россияне нанесли два удара. Под атакой был Шевченковский район города, поврежден один многоквартирный дом и три частных.
Также в ночь на 23 сентября Россия атаковала Запорожье шестью авиабомбами. Один человек погиб, есть раненые.
- 3 июня в результате операции "Паутина" Россия потеряла 41 самолет, сообщили в Генштабе.
- 7 июня украинские военные сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении.
