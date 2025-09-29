"Нептун" поразил российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км

Фото: ASTRA

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение ракетами российского предприятия "Электродеталь" в Брянской области, производящего продукцию для военных нужд.

Операцию осуществили подразделения ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Было запущено четыре "изделия" по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета – более 240 км.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта, результаты поражения уточняются.

Карачевский завод "Электродеталь" производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

О поражении завода также писали российские пропагандисты, в то же время местные власти традиционно не признают последствий – официально сообщали только о ракетной опасности и о якобы сбитых или перехваченных 24 дронах над Брянской областью.

ДОПОЛНЕНО В 12:05. Командующий Военно-морскими силами Алексей Неежпапа уточнил, что по российскому предприятию бил "Нептун".