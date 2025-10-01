Росіяни заявляють про масштабну пожежу на Ярославському НПЗ – відео

Місцева влада підтвердила пожежу, однак росіяни не повʼязують її з атакою дронів

Ярославський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

1 жовтня в російському місті Ярославль спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомляє місцевий губернатор та пропагандистські медіа.

Проросійський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих пише, що над містом у районі Московського проспекту піднявся стовп чорного диму. Згодом росіяни заявили, що палає Ярославський НПЗ.

За словами губернатора Михайла Євраєва, пожежа на території нафтопереробного заводу має нібито техногенний характер і не пов’язана з атакою дронів.

Водночас російське Міністерство надзвичайних ситуацій пише, що сигнал про займання надійшов о 06:28 ранку за місцевим часом.

Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ публікують фото та відео пожежі на Ярославському НПЗ.

"Ново-Ярославський НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнафтооргсинтез", ЯНОС, "Славнафта-ЯНО") – нафтопереробний завод паливно-олійного профілю. За обсягом перероблення вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії. Щорічна проєктна потужність після модернізації – більш ніж 6,2 млн тонн на рік.