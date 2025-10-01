Росіяни заявляють про масштабну пожежу на Ярославському НПЗ – відео
1 жовтня в російському місті Ярославль спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомляє місцевий губернатор та пропагандистські медіа.
Проросійський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих пише, що над містом у районі Московського проспекту піднявся стовп чорного диму. Згодом росіяни заявили, що палає Ярославський НПЗ.
За словами губернатора Михайла Євраєва, пожежа на території нафтопереробного заводу має нібито техногенний характер і не пов’язана з атакою дронів.
Водночас російське Міністерство надзвичайних ситуацій пише, що сигнал про займання надійшов о 06:28 ранку за місцевим часом.
Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ публікують фото та відео пожежі на Ярославському НПЗ.
Щорічна проєктна потужність після модернізації – більш ніж 6,2 млн тонн на рік.
- Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах та інфраструктурі окупантів. У ніч проти 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Самарській і Волгоградській областях.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.
- 29 вересня Сили оборони уразили "Нептуном" російський завод у Брянській області на відстані 240 км.
