Россияне заявляют о масштабном пожаре на Ярославском НПЗ – видео
Ярославский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

1 октября в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает местный губернатор и пропагандистские медиа.

Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных пишет, что над городом в районе Московского проспекта поднялся столб черного дыма. Впоследствии россияне заявили, что пылает Ярославский НПЗ.

По словам губернатора Михаила Евраева, пожар на территории нефтеперерабатывающего завода имеет якобы техногенный характер и не связан с атакой дронов.

В то же время российское Министерство чрезвычайных ситуаций пишет, что сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени.

Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ публикуют фото и видео пожара на Ярославском НПЗ.

Справка
"Ново-Ярославский НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНО") – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 млн тонн в год.

  • Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам и инфраструктуре оккупантов. В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в Самарской и Волгоградской областях.
  • В ночь на 26 сентября Украина в очередной раз поразила Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
  • 29 сентября Силы обороны поразили "Нептуном" российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км.
