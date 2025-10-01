Россияне заявляют о масштабном пожаре на Ярославском НПЗ – видео
1 октября в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает местный губернатор и пропагандистские медиа.
Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных пишет, что над городом в районе Московского проспекта поднялся столб черного дыма. Впоследствии россияне заявили, что пылает Ярославский НПЗ.
По словам губернатора Михаила Евраева, пожар на территории нефтеперерабатывающего завода имеет якобы техногенный характер и не связан с атакой дронов.
В то же время российское Министерство чрезвычайных ситуаций пишет, что сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени.
Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ публикуют фото и видео пожара на Ярославском НПЗ.
Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 млн тонн в год.
- Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам и инфраструктуре оккупантов. В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в Самарской и Волгоградской областях.
- В ночь на 26 сентября Украина в очередной раз поразила Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
- 29 сентября Силы обороны поразили "Нептуном" российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км.
