Россияне заявляют о масштабном пожаре на Ярославском НПЗ – видео

Местные власти подтвердили пожар, однако россияне не связывают его с атакой дронов

Ярославский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

1 октября в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает местный губернатор и пропагандистские медиа.

Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных пишет, что над городом в районе Московского проспекта поднялся столб черного дыма. Впоследствии россияне заявили, что пылает Ярославский НПЗ.

По словам губернатора Михаила Евраева, пожар на территории нефтеперерабатывающего завода имеет якобы техногенный характер и не связан с атакой дронов.

В то же время российское Министерство чрезвычайных ситуаций пишет, что сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени.

Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ публикуют фото и видео пожара на Ярославском НПЗ.

Справка "Ново-Ярославский НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНО") – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

