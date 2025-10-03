Российский Орск атаковали дроны, взрывы в районе НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – видео
В Орске, Оренбургской области России, пожаловались на атаку дронов. Атакован промышленный объект, сообщил губернатор области Евгений Солнцев.
По его словам, предприятие пытались атаковать беспилотники, на месте работают экстренные службы. Пострадавших якобы нет и "технологические процессы на предприятии не нарушены"
Городской глава Орска Артем Воробьев сообщил в 11:40, что в городе объявлена опасность дронов, якобы работала противовоздушная оборона и военные.
Российский телеграм-канал Astra предположил, что атакован именно НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Пропагандистские ресурсы заявили об уничтожении дронов, минимум два из них могли упасть в черте города. По их версии, это были БпЛА типа "Лютый".
Расстояние от Орска до границы с Украиной около 1400 км.
- 29 сентября в Феодосии возник пожар на нефтебазе. Местные жители заявили, что слышали "хлопки", но оккупанты уведомили о якобы "неудачных сварочных работах".
- 1 октября россияне заявили о масштабном пожаре на Ярославском НПЗ, но не связывали его с атакой дронов.
