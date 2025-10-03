Российский Орск атаковали дроны, взрывы в районе НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – видео

Губернатор заявил об атаке на промышленный объект, но якобы пострадавших нет

НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Фото: ресурсы оккупантов)

В Орске, Оренбургской области России, пожаловались на атаку дронов. Атакован промышленный объект, сообщил губернатор области Евгений Солнцев.

По его словам, предприятие пытались атаковать беспилотники, на месте работают экстренные службы. Пострадавших якобы нет и "технологические процессы на предприятии не нарушены"

Городской глава Орска Артем Воробьев сообщил в 11:40, что в городе объявлена опасность дронов, якобы работала противовоздушная оборона и военные.

Российский телеграм-канал Astra предположил, что атакован именно НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Пропагандистские ресурсы заявили об уничтожении дронов, минимум два из них могли упасть в черте города. По их версии, это были БпЛА типа "Лютый".

Расстояние от Орска до границы с Украиной около 1400 км.