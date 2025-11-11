Российский Орск под атакой дронов. В городе за 1400 км от Украины звучат сирены – видео

11 ноября в Орске Оренбургской области прозвучали сирены из-за угрозы атаки беспилотников, заявлено о пожаре на НПЗ

Атака на Орск (Фото: Скриншот)

Сегодня, 11 ноября, в Орске Оренбургской области (Россия), который находится примерно в 1 400 км от Украины, прозвучали сирены оповещения из-за угрозы дроновой атаки. Об этом сообщил мэр города Артем Воробьев.

Он обратился к жителям с экстренным предупреждением о возможной атаке. Воробьев призвал жителей не подходить к окнам, сохранять спокойствие и сообщил, что спецслужбы работают в усиленном режиме.

Как пишет пропагандистский Telegram-канал ASTRA, жители отмечают, что видели или слышали дроны, которые, вероятно, двигались в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез". Он уже ранее подвергался атакам. Из-за угрозы закрыт проезд в сторону одной из улиц, а на территории завода возник пожар.

Атаку по Орску подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Также в российском Орске, где есть местный НПЗ, фиксируются взрывы", – написал он.