Российский Орск под атакой дронов. В городе за 1400 км от Украины звучат сирены – видео
Сегодня, 11 ноября, в Орске Оренбургской области (Россия), который находится примерно в 1 400 км от Украины, прозвучали сирены оповещения из-за угрозы дроновой атаки. Об этом сообщил мэр города Артем Воробьев.
Он обратился к жителям с экстренным предупреждением о возможной атаке. Воробьев призвал жителей не подходить к окнам, сохранять спокойствие и сообщил, что спецслужбы работают в усиленном режиме.
Как пишет пропагандистский Telegram-канал ASTRA, жители отмечают, что видели или слышали дроны, которые, вероятно, двигались в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез". Он уже ранее подвергался атакам. Из-за угрозы закрыт проезд в сторону одной из улиц, а на территории завода возник пожар.
Атаку по Орску подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Также в российском Орске, где есть местный НПЗ, фиксируются взрывы", – написал он.
- Атака на Орск состоялась 3 октября днем. Пропагандисты заявили, что НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" могли атаковать дроны "Лютый".
- Накануне, а именно 29 сентября, ракетами "Нептун" было поражен российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км от границы Украины.
