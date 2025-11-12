В Росії заявляють про атаку дронів. У промзоні Будьоновська пожежа – відео
У місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії вночі 12 листопада пролунали потужні вибухи, після чого виникла пожежа. Губернатор краю Володимир Владіміров повідомив, що сили ППО нібито відбили атаку "невідомих дронів", однак від уламків збитих БпЛА на території промзони сталося загоряння.
Близько опівночі в Будьоновську оголосили повітряну тривогу через "небезпеку безпілотників". Мешканців закликали залишатися у приміщеннях без вікон або між двома стінами, а також попереджали про можливі перебої з мобільним інтернетом і цифровим телебаченням.
Невдовзі жителі почули серії вибухів. Місцеві канали опублікували фото й відео з місця події, де видно спалахи та заграву над містом. За словами очевидців, атаковано підприємство ТОВ "Ставролен", на території якого виникла пожежа.
У Міністерстві оборони РФ вранці заявили, що над Ставропольським краєм нібито було збито чотири БпЛА. Загалом у державі-агресорі їх нарахували 22.
До слова, попередня атака на Ставролен сталася нещодавно – 28 жовтня.
- 12 серпня у Ставрополі на півдні Росії лунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під атакою дронів міг опинитися завод "Монокристал".
