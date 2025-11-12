В Росії заявляють про атаку дронів. У промзоні Будьоновська пожежа – відео

12 листопада Будьоновськ у Ставропольському краї РФ опинився під атакою БпЛА. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на заводі

Ставролен (Фото: Лукойл)

У місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії вночі 12 листопада пролунали потужні вибухи, після чого виникла пожежа. Губернатор краю Володимир Владіміров повідомив, що сили ППО нібито відбили атаку "невідомих дронів", однак від уламків збитих БпЛА на території промзони сталося загоряння.

Близько опівночі в Будьоновську оголосили повітряну тривогу через "небезпеку безпілотників". Мешканців закликали залишатися у приміщеннях без вікон або між двома стінами, а також попереджали про можливі перебої з мобільним інтернетом і цифровим телебаченням.

Невдовзі жителі почули серії вибухів. Місцеві канали опублікували фото й відео з місця події, де видно спалахи та заграву над містом. За словами очевидців, атаковано підприємство ТОВ "Ставролен", на території якого виникла пожежа.

У Міністерстві оборони РФ вранці заявили, що над Ставропольським краєм нібито було збито чотири БпЛА. Загалом у державі-агресорі їх нарахували 22.

До слова, попередня атака на Ставролен сталася нещодавно – 28 жовтня.

ДОВІДКА Газопереробний завод "Ставролен" є дочірньою компанією концерну "Лукойл" і головним містоутворювальним підприємством Будьоновська. Перший комплекс заводу, потужністю близько 2 млрд м³ на рік, ввели в експлуатацію у 2015 році. Згодом почалося будівництво другої черги для збільшення обсягів перероблення. Газопереробний завод належить до складу виробничого комплексу "Ставролен".