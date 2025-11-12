В России заявляют об атаке дронов. В промзоне Буденовска пожар – видео
В городе Буденновск Ставропольского края России ночью 12 ноября прогремели мощные взрывы, после чего возник пожар. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО якобы отбили атаку "неизвестных дронов", однако от обломков сбитых БпЛА на территории промзоны произошло возгорание.
Около полуночи в Буденновске объявили воздушную тревогу из-за "опасности беспилотников". Жителей призвали оставаться в помещениях без окон или между двумя стенами, а также предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом и цифровым телевидением.
Вскоре жители услышали серии взрывов. Местные каналы опубликовали фото и видео с места происшествия, где видны вспышки и зарево над городом. По словам очевидцев, атаковано предприятие ООО "Ставролен", на территории которого возник пожар.
В Министерстве обороны РФ утром заявили, что над Ставропольским краем якобы сбито четыре БпЛА. Всего в государстве-агрессоре их насчитали 22.
К слову, предыдущая атака на Ставролен произошла недавно – 28 октября.
- 12 августа в Ставрополе на юге России раздавались взрывы в результате атаки беспилотников. Под атакой дронов мог оказаться завод "Монокристалл".
