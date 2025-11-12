В России заявляют об атаке дронов. В промзоне Буденовска пожар – видео

12 ноября Буденновск в Ставропольском крае РФ оказался под атакой БпЛА. Местные жители сообщили о пожаре на заводе

Ставролен (Фото: Лукойл)

В городе Буденновск Ставропольского края России ночью 12 ноября прогремели мощные взрывы, после чего возник пожар. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО якобы отбили атаку "неизвестных дронов", однако от обломков сбитых БпЛА на территории промзоны произошло возгорание.

Около полуночи в Буденновске объявили воздушную тревогу из-за "опасности беспилотников". Жителей призвали оставаться в помещениях без окон или между двумя стенами, а также предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом и цифровым телевидением.

Вскоре жители услышали серии взрывов. Местные каналы опубликовали фото и видео с места происшествия, где видны вспышки и зарево над городом. По словам очевидцев, атаковано предприятие ООО "Ставролен", на территории которого возник пожар.

В Министерстве обороны РФ утром заявили, что над Ставропольским краем якобы сбито четыре БпЛА. Всего в государстве-агрессоре их насчитали 22.

К слову, предыдущая атака на Ставролен произошла недавно – 28 октября.

СПРАВКА Газоперерабатывающий завод "Ставролен" является дочерней компанией концерна "Лукойл" и главным градообразующим предприятием Буденновска. Первый комплекс завода, мощностью около 2 млрд м³ в год, ввели в эксплуатацию в 2015 году. Впоследствии началось строительство второй очереди для увеличения объемов переработки. Газоперерабатывающий завод входит в состав производственного комплекса "Ставролен". Газоперерабатывающий завод "Ставролен" является дочерней компанией концерна "Лукойл" и главным градообразующим предприятием Буденновска. Первый комплекс завода, мощностью около 2 млрд м³ в год, ввели в эксплуатацию в 2015 году. Впоследствии началось строительство второй очереди для увеличения объемов переработки. Газоперерабатывающий завод входит в состав производственного комплекса "Ставролен".