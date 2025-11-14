Reuters: Украинская атака на порт РФ в Новороссийске остановила 2% мировых поставок нефти

В порту "Новороссийск" повреждены два нефтеналивных причала и пострадал нефтяной танкер Arlan

Порт "Новороссийск" (Фото: ресурсы россиян)

Российский черноморский порт "Новороссийск" приостановил экспорт нефти из-за чего мировые поставки упали на 2%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в отрасли.

Порт временно прекратил поставлять нефть в объеме 2,2 млн баррелей в сутки, а мировые цены на нефть после этого возросли более чем на 2% из-за опасений последствий атаки.

Отмечается, что украинская атака 14 ноября стала "одной из крупнейших" на нефтеэкспортную инфраструктуру России за последние месяцы.

По словам собеседников, российская трубопроводная нефтяная монополия "Транснефть" также была вынуждена приостановить поставки в порт Новороссийск, а Каспийский трубопроводный консорциум останавливал отгрузку нефти на несколько часов, пока длилась воздушная опасность. Он экспортирует нефть из Казахстана через соседний терминал Южная Озереевка (в 15 км от Новороссийска).

Собеседники отметили, что новороссийский терминал "Шесхарис" в октябре отгрузил 3,22 млн тонн нефти, что соответствует 761 000 баррелей в сутки. За первые 10 месяцев 2025 года этот показатель составил 24,716 млн тонн.

По данным трех собеседников из отрасли, украинская атака затронула два нефтеналивных причала в порту "Новороссийск": 1 и А1. Они принимают анкеры дедвейтом 40 000 и 140 000 тонн соответственно. Еще двое собеседников сообщили, что также пострадал нефтяной танкер Arlan, плававший под флагом Сьерра-Леоне.