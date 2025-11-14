Украина нанесла удар по второму по величине центру экспорта нефти в России – источник

Под удар попали второй по величине центр экспорта нефти и ЗРК С-300/400

Новороссийск (Иллюстративное фото: российские медиа)

В ночь на 14 ноября Силы обороны Украины поразили в Краснодарском крае России порт "Новороссийск" и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части №1537. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины.

Атакованный порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море. В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитных ракетных комплексов С-300/400 на территории в/ч 1537. После попаданий фиксировалась мощная детонация.

Спецоперацию провели бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны, Силами специальных операций, Государственной пограничной службой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками Военно-морских сил и другими частями Сил обороны.

"СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает сокращать поступления нефтедолларов в бюджет РФ. Каждый пораженный нефтеперерабатывающий завод или нефтетерминал – это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы будем и дальше лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", – сообщил собеседник.

Экспорт нефти через порт после атаки был остановлен. Как сообщил Reuters, компания "Транснефть" поставила на паузу поставки нефти в порт.

Атака на Новороссийск (Фото: российские медиа)