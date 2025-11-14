Під удар потрапили другий за величиною центр експорту нафти та ЗРК С-300/400

Новоросійськ (Ілюстративне фото: російські медіа)

У ніч проти 14 листопада Сили оборони уразили у Краснодарському краї Росії порт "Новоросійськ" і позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини №1537. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України.

Атакований порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях ЗРК С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

Спецоперацію провели спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони, Силами спецоперацій, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами Військово-морських сил та іншими частинами Сил оборони.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", – повідомив співрозмовник.

Експорт нафти через порт після атаки був зупинений. Як зазначив Reuters, компанія "Транснєфть" поставила на паузу постачання нафти до порту.

Атака на Новоросійськ (Фото: російські медіа)