"Нептуни" і "Барси" вдарили по Росії: ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку на низку російських військових об'єктів. Україна застосувала для ударів зброю власного виробництва – крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс".
У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".
Спостерігалися численні вибухи й значні пожежі на території об'єктів.
За даними Генштабу, під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", ймовірно, було уражено експериментальний російський літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
У 2009 році Росія провела експеримент – спрямувала лазер на японський супутник AJISAI, що обертався на орбіті у 1500 км. Тоді росіяни декларували, що ці польоти мають лише мирний характер, хоча вочевидь тестувалася можливість засліплення ворожих розвідувальних супутників. Наразі невідомо статус проєкту, але після 2009-го він отримував модернізації й доглядався на авіазаводі, тому навряд чи він був повністю закинутий.
Також Генштаб повідомив, що вночі було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську і нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.
- У ніч проти 14 листопада Україна успішно застосувала по території РФ ракети власного виробництва "Довгий Нептун".
- У ніч проти 16 листопада дрони "Барс" уразили НПЗ у Самарській області та склад дронів підрозділу "Рубікон".
