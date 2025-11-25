"Нептуни" і "Барси" вдарили по Росії: ймовірно уражено експериментальний літак А-60

Генштаб підтвердив: Україна вгатила по РФ власними крилатими ракетами й реактивними БпЛА. Уражено об'єкти в Таганрозі і Краснодарському краї

"Нептун" (Фото: РНБО)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку на низку російських військових об'єктів. Україна застосувала для ударів зброю власного виробництва – крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс".

У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи й значні пожежі на території об'єктів.

За даними Генштабу, під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", ймовірно, було уражено експериментальний російський літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

ДОВІДКА А-60 1А2 – унікальний російський літак,



У 2009 році Росія провела експеримент – спрямувала лазер на японський супутник AJISAI, що обертався на орбіті у 1500 км. Тоді росіяни декларували, що ці польоти мають лише мирний характер, хоча вочевидь тестувалася можливість засліплення ворожих розвідувальних супутників. Наразі невідомо статус проєкту, але після 2009-го він отримував модернізації й доглядався на авіазаводі, тому навряд чи він був повністю закинутий. А-60 1А2 – унікальний російський літак, озброєний лазером , він мав нищити літаки й супутники. Літак побудували на базі Іл-76МД ще у 1990-х роках. Він мав характерний видовжений ніс із радаром і надбудову на даху – саме там розміщувався лазер потужністю 1 мегават, здатний засліплювати супутники, уражати аеростати й навіть повітряні цілі. Для живлення системи А-60 був обладнаний двома турбогенераторами по 2,1 МВт.У 2009 році Росія провела експеримент – спрямувала лазер на японський супутник AJISAI, що обертався на орбіті у 1500 км. Тоді росіяни декларували, що ці польоти мають лише мирний характер, хоча вочевидь тестувалася можливість засліплення ворожих розвідувальних супутників. Наразі невідомо статус проєкту, але після 2009-го він отримував модернізації й доглядався на авіазаводі, тому навряд чи він був повністю закинутий.

Також Генштаб повідомив, що вночі було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську і нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.