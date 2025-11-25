"Нептуны" и "Барсы" ударили по России: вероятно поражен экспериментальный самолет А-60

Генштаб подтвердил: Украина ударила по РФ собственными крылатыми ракетами и реактивными БпЛА. Поражены объекты в Таганроге и Краснодарском крае

"Нептун" (Фото: СНБО)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил ночную атаку на ряд российских военных объектов. Украина применила для ударов оружие собственного производства – крылатые ракеты "Нептун" и реактивные беспилотники "Барс".

В городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" – "Атлант Аэро".

Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.

По данным Генштаба, во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно был поражен экспериментальный российский самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

СПРАВКА А-60 1А2 – уникальный российский самолет,



В 2009 году Россия провела эксперимент – направила лазер на японский спутник AJISAI, который вращался на орбите в 1500 км. Тогда россияне декларировали, что эти полеты носят исключительно мирный характер, хотя очевидно тестировалась возможность ослепления вражеских разведывательных спутников. Статус проекта неизвестен, но после 2009-го он получал модернизации и наблюдался на авиазаводе, поэтому вряд ли он был полностью заброшен. А-60 1А2 – уникальный российский самолет, вооруженный лазером , он должен был уничтожать самолеты и спутники. Самолет построили на базе Ил-76МД еще в 1990-х годах. Он имел характерный удлиненный нос с радаром и надстройку на крыше – именно там размещался лазер мощностью 1 мегаватт, способный ослеплять спутники, поражать аэростаты и даже воздушные цели. Для питания системы А-60 был оборудован двумя турбогенераторами по 2,1 МВт.В 2009 году Россия провела эксперимент – направила лазер на японский спутник AJISAI, который вращался на орбите в 1500 км. Тогда россияне декларировали, что эти полеты носят исключительно мирный характер, хотя очевидно тестировалась возможность ослепления вражеских разведывательных спутников. Статус проекта неизвестен, но после 2009-го он получал модернизации и наблюдался на авиазаводе, поэтому вряд ли он был полностью заброшен.

Также Генштаб сообщил, что ночью были поражены нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске и нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.