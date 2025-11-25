"Нептуны" и "Барсы" ударили по России: вероятно поражен экспериментальный самолет А-60
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил ночную атаку на ряд российских военных объектов. Украина применила для ударов оружие собственного производства – крылатые ракеты "Нептун" и реактивные беспилотники "Барс".
В городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" – "Атлант Аэро".
Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.
По данным Генштаба, во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно был поражен экспериментальный российский самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В 2009 году Россия провела эксперимент – направила лазер на японский спутник AJISAI, который вращался на орбите в 1500 км. Тогда россияне декларировали, что эти полеты носят исключительно мирный характер, хотя очевидно тестировалась возможность ослепления вражеских разведывательных спутников. Статус проекта неизвестен, но после 2009-го он получал модернизации и наблюдался на авиазаводе, поэтому вряд ли он был полностью заброшен.
Также Генштаб сообщил, что ночью были поражены нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске и нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.
По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.
- В ночь на 14 ноября Украина успешно применила по территории РФ ракеты собственного производства "Длинный Нептун".
- В ночь на 16 ноября дроны "Барс" поразили НПЗ в Самарской области и склад дронов подразделения "Рубикон".
