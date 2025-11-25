Россию массированно атаковали БпЛА, Симоньян жалуется на удары по Краснодарскому краю: видео

Новороссийск (Фото: российские паблики)

В ночь на 25 ноября сотни беспилотников атаковали Россию, в частности под ударом были Таганрог и Краснодарский край. Об этом сообщают местные власти, паблики распространяют видео взрывов и возгораний.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал об "одной из самых продолжительных и массированных атак" со стороны Украины.

Он заявил, что повержены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и ранены шесть человек. Возник пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе.

В Новороссийске и Геленджике, по словам губернатора, "самая сложная обстановка". В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

В то же время российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что в жилой дом в Новороссийске, вероятно, попала российская ракета противовоздушной обороны. Многоэтажка находится в 700 метрах от в/ч войск ПВО, на территории которой расположены системы С-400.

На атаку "родного Краснодарского края" пожаловалась кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, но все равно фантазирует "взять" Украину – "одну или вдвоем с Парижем".

В Таганроге, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погибли три человека. Он традиционно для российских властей написал только о последствиях для гражданских объектов, однако, по данным ASTRA, пожар возник в районе взлетно-посадочной полосы рядом с авиастроительным предприятием ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе делают капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

За ночь Минобороны РФ насчитало 249 якобы сбитых или перехваченных дронов. Больше всего – 116 – над акваторией Черного моря. 76 беспилотников страна-агрессор насчитала над Краснодарским краем, а над Ростовской областью – 16.