Российский город Кстово попал под атаку беспилотников: в городе гремели взрывы – видео
В ночь на 24 ноября дроны атаковали город Кстово Нижегородской области. Жители слышали по меньшей мере 10 взрывов якобы от работы противовоздушной обороны, сообщают местные паблики в Telegram.
Грохот было слышно "даже при закрытых окнах".
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели план "Ковер". Прием и выпуск самолетов временно ограничивали, однако по состоянию на 04:55 Росавиация сообщила, что аэропорт уже работает.
Губернатор области никак не комментировал ситуацию.
Вместе с тем, в Минобороны России отчитались о якобы сбитии или перехвате 93 беспилотников. Семь из них – над Нижегородской областью.
Как отмечает российский ресурс ASTRA, в промышленной зоне города Кстово находятся в частности нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово", которые ранее были уже были цели атак Вооруженных Сил Украины.
Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол и ряд углеводородных фракций.
- В ночь на 4 ноября украинские БпЛА совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Во время операции было использовано более 50 дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.
