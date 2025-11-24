Российский город Кстово попал под атаку беспилотников: в городе гремели взрывы – видео

В городе было громко из-за атаки дронов, в аэропорту Нижнего Новгорода объявляли план "Ковер"

НПЗ в Кстово (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 24 ноября дроны атаковали город Кстово Нижегородской области. Жители слышали по меньшей мере 10 взрывов якобы от работы противовоздушной обороны, сообщают местные паблики в Telegram.

Грохот было слышно "даже при закрытых окнах".

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели план "Ковер". Прием и выпуск самолетов временно ограничивали, однако по состоянию на 04:55 Росавиация сообщила, что аэропорт уже работает.

Губернатор области никак не комментировал ситуацию.

Вместе с тем, в Минобороны России отчитались о якобы сбитии или перехвате 93 беспилотников. Семь из них – над Нижегородской областью.

Как отмечает российский ресурс ASTRA, в промышленной зоне города Кстово находятся в частности нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово", которые ранее были уже были цели атак Вооруженных Сил Украины.

СПРАВКА "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" – это один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Кстово. Завод имеет мощность переработки около 17 плн тонн сырой нефти в год.



