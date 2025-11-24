Російське місто Кстово потрапило під атаку безпілотників: в місті гриміли вибухи – відео

У місті було гучно через атаку дронів, в аеропорту Нижнього Новгорода оголошували план "Килим"

НПЗ у Кстові (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 24 листопада дрони атакували місто Кстово Нижньогородської області. Мешканці чули щонайменше 10 вибухів нібито від роботи протиповітряної оборони, повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

Гуркіт було чутно "навіть при закритих вікнах".

В аеропорту Нижнього Новгорода запровадили план "Килим". Приймання та випуск літаків тимчасово обмежували, проте станом на 04:55 Росавіація повідомила, що аеропорт вже працює.

Губернатор області жодним чином не коментував ситуацію.

Водночас в Міноборони Росії відзвітували про нібито збиття або перехоплення 93 безпілотників. Сім з них – над Нижньогородською областю.

Як зазначає російський ресурс ASTRA, у промисловій зоні міста Кстово розташовані, зокрема, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово", які раніше вже були цілями атак Збройних Сил України.

ДОВІДКА "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – це один із найбільших НПЗ у Росії, розташований у місті Кстово. Завод має потужність перероблювання – близько 17 млн тонн сирої нафти на рік.



