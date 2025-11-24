Російське місто Кстово потрапило під атаку безпілотників: в місті гриміли вибухи – відео
У ніч проти 24 листопада дрони атакували місто Кстово Нижньогородської області. Мешканці чули щонайменше 10 вибухів нібито від роботи протиповітряної оборони, повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
Гуркіт було чутно "навіть при закритих вікнах".
В аеропорту Нижнього Новгорода запровадили план "Килим". Приймання та випуск літаків тимчасово обмежували, проте станом на 04:55 Росавіація повідомила, що аеропорт вже працює.
Губернатор області жодним чином не коментував ситуацію.
Водночас в Міноборони Росії відзвітували про нібито збиття або перехоплення 93 безпілотників. Сім з них – над Нижньогородською областю.
Як зазначає російський ресурс ASTRA, у промисловій зоні міста Кстово розташовані, зокрема, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово", які раніше вже були цілями атак Збройних Сил України.
Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол та низку вуглеводневих фракцій.
- У ніч проти 4 листопада українські БпЛА атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в місті Кстово. Під час операції було використано понад 50 дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.
