Бойцы Сил беспилотных систем атаковали химический завод в Яны Капу (Красноперекопске) во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий этим родом войск Роберт (Мадяр) Бровди.

"Птицы [1 отдельного Центра] СБС посетили химзавод "Бром", работающий на военно-промышленный комплекс оккупанта", – написал он.

Также Мадяр рассказал об обесточивании ряда объектов на оккупированных территориях, что ночи 22 и 23 ноября "на червивых болотах выдались громкими".

Военный также отметил, что подстанция в Красноперекопске является одним из ключевых узлов энергосистемы на оккупированном полуострове. О возможной атаке по ней в соцсетях заявили накануне.

Расстояние от Красноперекопского бромного завода до линии фронта составляет около 100 километров по прямой: