Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по объектам оккупантов в Донецкой области, сообщили пресс-службы ведомств.

"Спецназовцы "Альфы" СБУ осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях", – пишет спецслужба.

По ее данным, в Покровске была уничтожена башня промышленного объекта, где украинская разведка зафиксировала перемещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV-дронов.

Также, добавляет СБУ, были поражены склады с FPV-дронами, беспилотниками Zala и ударными БпЛА "Гербера" в тылу захватчиков в Донецкой области.

"Во время ударов были использованы беспилотные аппараты ФП-2 с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции", – добавило ведомство.

В то же время о своих ударах по оккупантам, ведущим наступление в сторону агломерации Покровска и Мирнограда, сообщили и Силы спецопераций ВСУ.

"Непосредственно в самом городе Покровск была уничтожена важная вражеская позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя. "Высоту" на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль. Также это здание служило точкой накопления личного состава врага. ССО успешным ударом Middle strike [средней дальности] дрона типа барражирующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника", – рассказали военные.

Также спецназовцы сообщили о следующих ударах в Донецкой области:

→ в селе Шахово (Покровский район) обнаружили и уничтожили место накопления штурмовых групп РФ: в момент удара в здании находились оккупанты из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая имеет задачу замкнуть кольцо окружения вокруг Покровска с севера. Несколько дронов ССО успешно достигли цели;

→ в селе Сонцовка (Покровский район) был поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов экипажа ударных дронов 6 гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии РФ. Украинские БпЛА уничтожили живую силу захватчиков;

→ в городе Докучаевск был уничтожен российский склад боеприпасов, который использовался оккупантами как точка хранения, распределения и отгрузки вооружения для группировки войск, которая ведет наступление на Покровск;

→ по селу Рыбинское был успешный удар по расположению подразделения материально-технического обеспечения российской группировки войск "Восток": бывшие производственно-складские помещения использовались как военный объект.

"На территории предприятия врагом были обустроены инженерно-фортификационные сооружения. Длительное время фиксировалась активность военного грузового автомобильного транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные поражения по нескольким объектам на территории", – рассказали военные.