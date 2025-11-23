Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по об'єктах окупантів у Донецькій області, повідомили пресслужби відомств.

"Спецпризначенці "Альфи" СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях", – пише спецслужба.

За її даними, у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала переміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV-дронів.

Також, додає СБУ, було уражено склади з FPV-дронами, безпілотниками Zala та ударними БпЛА "Гербера" у тилу загарбників на Донеччині.

"Під час ударів були використані безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції", – додало відомство.

Водночас про свої удари по окупантах, що ведуть наступ у бік агломерації Покровська та Мирнограда, повідомили і Сили спецоперацій ЗСУ.

"Безпосередньо у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. "Висоту" на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike [середньої дальності] дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника", – розповіли військові.

Також спецпризначенці повідомили про наступні удари на Донеччині:

→ у селі Шахове (Покровський район) виявили та знищили місце накопичення штурмових груп РФ: у момент удару в будівлі знаходились окупанти з 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка має завдання замкнути кільце оточення навколо Покровська з півночі. Декілька дронів ССО успішно досягли цілі;

→ у селі Сонцівка (Покровський район) було уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних дронів 6 гвардійського танкового полку 90 гвардійської танкової дивізії РФ. Українські БпЛА знищили живу силу загарбників;

→ у місті Докучаєвськ був знищений російський склад боєприпасів, який використовувався окупантами як точка зберігання, розподілення і відвантаження озброєння для угруповання військ, яке веде наступ на Покровськ;

→ по селу Рибинське був успішний удар по розташуванню підрозділу матеріально-технічного забезпечення російського угруповання військ "Восток": колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт.

"На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території", – розповіли військові.