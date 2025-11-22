Бійці Сил спеціальних операцій вперше збили російський гелікоптер далекобійним дроном. Про це повідомила пресслужба цього роду військ.

"Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном ССО", – йдеться у публікації.

У Силах спецоперації зазначили, що кожна місія потребує креативу: від технічних характеристик озброєння – до планування та навченості пілотів БпЛА.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", – підсумовують у дописі.

На відео вказано, що ураження гелікоптера відбулось у районі села Кутейникове Ростовської області на півдні Росії. Населений пункт розташовано на схід від української Луганщини, на відстані близько 180 кілометрів від лінії фронту.

За даними ССО, удар було завдано далекобійним дроном FP-1, які виробляє компанія Fire Point.

Кутейникове – темно-синя позначка (Мапа: Deepstate)