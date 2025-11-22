Бойцы Сил специальных операций впервые сбили российский вертолет дальнобойным дроном. Об этом сообщила пресс-служба этого рода войск.

"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном ССО", – говорится в публикации.

В Силах спецоперации отметили, что каждая миссия требует креатива: от технических характеристик вооружения – до планирования и обученности пилотов БпЛА.

"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", – заключают в заметке.

На видео указано, что поражение вертолета произошло в районе села Кутейниково Ростовской области на юге России. Населенный пункт расположен к востоку от украинской Луганщины, на расстоянии около 180 километров от линии фронта.

По данным ССО, удар был нанесен дальнобойным дроном FP-1, которые производит компания Fire Point.

Кутейниково – темно-синяя отметка (Карта: Deepstate)