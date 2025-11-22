Украинские военные впервые сбили российский вертолет дальнобойным дроном в воздухе – видео
Бойцы Сил специальных операций впервые сбили российский вертолет дальнобойным дроном. Об этом сообщила пресс-служба этого рода войск.
"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном ССО", – говорится в публикации.
В Силах спецоперации отметили, что каждая миссия требует креатива: от технических характеристик вооружения – до планирования и обученности пилотов БпЛА.
"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", – заключают в заметке.
На видео указано, что поражение вертолета произошло в районе села Кутейниково Ростовской области на юге России. Населенный пункт расположен к востоку от украинской Луганщины, на расстоянии около 180 километров от линии фронта.
По данным ССО, удар был нанесен дальнобойным дроном FP-1, которые производит компания Fire Point.
- Ранее украинским защитникам удавалось уничтожать российские вертолеты с помощью FPV-беспилотников.
Комментарии (0)