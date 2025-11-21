Миндич хотел купить половину компании-производителя "Фламинго" – совладелец предприятия

Тимур Миндич претендовал на 50% Fire Point, но предложил "мало" денег, заявил Денис Штилерман

Денис Штилерман (Скриншот: YouTube-канал Натальи Мосейчук)

Бизнесмен Тимур Миндич, имя которого фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро о коррупции в энергетике, хотел купить долю компании Fire Point, которая, среди прочего, производит ракеты "Фламинго". Об этом на пресс-конференции сообщил совладелец предприятия, конструктор Денис Штилерман, передает корреспондентка LIGA.net.

Украинский общественный деятель и волонтер Мария Берлинская спросила у него о связи с Миндичем. Штилерман ответил: "Мы стали успешными не благодаря Миндичу, а Миндич пришел к нам потому, что мы стали успешными".

Он рассказал, что в марте 2024 года состоялись открытые испытания. Их провели Силы обороны совместно с американским посольством. Задача заключалась в том, чтобы пролететь под влиянием средств радиоэлектронной борьбы и попасть в цель.

Штилерман отметил, что Fire Point стала единственной компанией, которая успешно прошла эти испытания. После этого компания получила "шквал" предложений от бизнесов стать акционерами.

По его словам, среди людей, которые захотели стать совладельцами, был и Миндич.

"Переговоры достаточно долго продолжались. Он проявлял живой интерес, но мы ему отказали в конце концов. И все, остались с ним знакомыми", – пояснил предприниматель.

На уточняющий вопрос о доле, которую хотел купить Миндич, он ответил, что речь идет о 50%. Штилерман добавил, что он предложил "мало" денег.

"Мы понимали, что стоим значительно больше после того, как нас начали контрактовать", – подчеркнул он, добавив, что в компании понимали, что предложение Миндича было "неконкурентоспособным".

СПРАВКА Компания Fire Point специализируется на производстве дальнобойных беспилотников и крылатых ракет, способных поражать цели вглубь территории России. Несмотря на продолжающееся антикоррупционное расследование, Fire Point продолжает масштабировать деятельность. Недавно компания объявила об открытии нового завода в Дании для производства компонентов и твердого ракетного топлива.