Майк Помпео стал советником компании Fire Point, которую проверяют на коррупцию – AP

Бывший госсекретарь США вошел в консультативный совет Fire Point, которую проверяют из-за возможного завышения цен и связей с Миндичем

Майк Помпео (Фото: PETER KLAUNZER / EPA)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом консультативного совета ведущей украинской оборонной компании Fire Point, которую подозревают в завышении цен, непрозрачных закупках и возможной связи с бизнесменом Тимуром Миндичем, фигурантом масштабного коррупционного скандала. Об этом сообщило Associated Press, которое получило эксклюзивный доступ на один из заводов компании.

По данным руководства Fire Point, компания 12 ноября создала консультативный совет и включила в его состав Помпео.

"Для нас это большая честь", – отметила главный технический директор Fire Point Ирина Терех во время выступления на заводе.

Она добавила, что, расширяясь до уровня крупной международной компании, Fire Point стремится обеспечить соблюдение самых высоких корпоративных стандартов.

В консультативный совет также войдут еще трое специалистов.

"Мы активно растем, и нам нужен мудрый совещательный орган, который поможет выстроить правильные процессы", – подчеркнула Терех.

Associated Press получило доступ к производственной площадке, где собирают крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Место расположения предприятия не раскрывается из соображений безопасности.

Журналисты сообщают, что на заводе увидели корпуса и компоненты ракет из углеродного волокна – материала, который обеспечивает уменьшенную радиолокационную заметность. По словам главного конструктора Максима, производство постоянно совершенствуют, чтобы увеличить дальность и эффективность поражения целей.

Часть ракет Fire Point производит благодаря международным инициативам. В частности, чешская организация "Оружие для Украины" профинансировала несколько ракет FP-5, собрав $500 000 за единицу всего за два дня.

Компания также стала одним из ключевых бенефициаров датской модели финансирования, по которой иностранные правительства напрямую инвестируют в украинские оборонные предприятия.

Fire Point планирует удвоить производственные мощности и расширить линейку вооружения. Крылатая ракета FP-5 уже использовалась украинскими силами по меньшей мере в четырех операциях, в частности во время ударов по базе ФСБ в Армянске (оккупированный Крым) и целях в российском Орле.

По данным AP, годовая выручка Fire Point достигает около $1 млрд.

СПРАВКА Fire Point стала известной после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Компания специализируется на производстве дальнобойных беспилотников и крылатых ракет, способных поражать цели вглубь территории России. Несмотря на продолжающееся антикоррупционное расследование, Fire Point масштабирует деятельность. Недавно компания объявила об открытии нового завода в Дании для производства компонентов и твердого ракетного топлива.