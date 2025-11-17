Майк Помпео став радником компанії Fire Point, яку перевіряють на корупцію – AP
Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом консультативної ради провідної української оборонної компанії Fire Point, яку підозрюють у завищенні цін, непрозорих закупівлях та можливому зв’язку з бізнесменом Тімуром Міндічем, фігурантом масштабного корупційного скандалу. Про це повідомило Associated Press, яке отримало ексклюзивний доступ на один із заводів компанії.
За даними керівництва Fire Point, компанія 12 листопада створила консультативну раду та включила до її складу Помпео.
"Для нас це велика честь", – зазначила головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех під час виступу на заводі.
Вона додала, що, розширюючись до рівня великої міжнародної компанії, Fire Point прагне забезпечити дотримання найвищих корпоративних стандартів.
До консультативної ради також увійдуть ще троє фахівців.
"Ми активно зростаємо, і нам потрібен мудрий дорадчий орган, який допоможе вибудувати правильні процеси", – підкреслила Терех.
Associated Press отримало доступ до виробничого майданчика, де збирають крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Місце розташування підприємства не розкривається з міркувань безпеки.
Журналісти повідомляють, що на заводі побачили корпуси та компоненти ракет із вуглецевого волокна – матеріалу, який забезпечує зменшену радіолокаційну помітність. За словами головного конструктора Максима, виробництво постійно удосконалюють, щоб збільшити дальність та ефективність ураження цілей.
Частину ракет Fire Point виробляє завдяки міжнародним ініціативам. Зокрема, чеська організація "Зброя для України" профінансувала кілька ракет FP-5, зібравши $500 000 за одиницю лише за два дні.
Компанія також стала одним із ключових бенефіціарів данської моделі фінансування, за якою іноземні уряди безпосередньо інвестують в українські оборонні підприємства.
Fire Point планує подвоїти виробничі потужності та розширити лінійку озброєння. Крилата ракета FP-5 вже використовувалася українськими силами щонайменше у чотирьох операціях, зокрема під час ударів по базі ФСБ в Армянську (окупований Крим) та цілях у російському Орлі.
За даними AP, річний виторг Fire Point досягає близько $1 млрд.
- 21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".
- Того самого дня стало відомо, що українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день.
- 18 вересня CТО компанії Ірина Терех розповіла в інтервʼю LIGA.net, що Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет.
