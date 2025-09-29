Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28/Мі-8. Об этом сообщили командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди и пресс-служба бригады.

Военные рассказали, что вражеский вертолет сбит FPV-дроном в районе населенного пункта Котляровка (вероятно, Покровского района Донецкой области).

"Результат – работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" – пусть готовится", – предупредили военные.

В сообщении Бровди утверждается, что сбит Ми-28, в сообщении бригады – Ми-8. Позже военные написали о Ми-28Н. LIGA.net обратилась к бригаде за комментарием, там пообещали уточнить информацию.

СПРАВКА Ми-28 – это советский/российский ударный вертолет (по кодификации НАТО – Havoc), предназначенный для уничтожения танков, бронированной техники, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей. Он оснащен 30-мм пушкой, может нести разнообразные ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", а также оснащается ПЗРК и бомбами.



