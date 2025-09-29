Пилоты ВСУ FPV-дроном уничтожили российский вертолет – видео
Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28/Мі-8. Об этом сообщили командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди и пресс-служба бригады.
Военные рассказали, что вражеский вертолет сбит FPV-дроном в районе населенного пункта Котляровка (вероятно, Покровского района Донецкой области).
"Результат – работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" – пусть готовится", – предупредили военные.
В сообщении Бровди утверждается, что сбит Ми-28, в сообщении бригады – Ми-8. Позже военные написали о Ми-28Н. LIGA.net обратилась к бригаде за комментарием, там пообещали уточнить информацию.
СПРАВКАМи-28 – это советский/российский ударный вертолет (по кодификации НАТО – Havoc), предназначенный для уничтожения танков, бронированной техники, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей. Он оснащен 30-мм пушкой, может нести разнообразные ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", а также оснащается ПЗРК и бомбами.
Ми-8 – это советский/российский многоцелевой двухмоторный вертолет, используемый для широкого спектра гражданских и военных задач.
- 25 сентября ВСУ сбили российский истребитель Су-34 на Запорожском направлении.
- В тот же день в ГУР сообщили, что во временно оккупированном Крыму уничтожены два российских самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции.
