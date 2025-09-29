Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28/Мі-8. Про це повідомили командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді і пресслужба бригади.

Військові розповіли, що ворожий гелікоптер збито FPV-дроном в районі населеного пункту Котлярівка (ймовірно, Покровського району Донецької області).

"Результат – робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" – нехай готується", – попередили військові.

Водночас у повідомленні Бровді стверджується, що збито Мі-28, у повідомленні бригади – Мі-8.



УТОЧНЕНО О 12:35. 59 бригада СБС уточнила LIGA.net, що збито гелікоптер Мі-8.

ДОВІДКА Мі-28 – це радянський/російський ударний вертоліт (за кодифікацією НАТО – Havoc), призначений для знищення танків, броньованої техніки, живої сили противника та малошвидкісних повітряних цілей. Він оснащений 30-мм гарматою, може нести різноманітні ракети "повітря-поверхня" та "повітря-повітря", а також оснащується ПЗРК та бомбами.



Мі-8 – радянський/російський багатоцільовий двомоторний вертоліт, використовується для широкого спектру цивільних і військових завдань. Мі-28 – це радянський/російський ударний вертоліт (за кодифікацією НАТО – Havoc), призначений для знищення танків, броньованої техніки, живої сили противника та малошвидкісних повітряних цілей. Він оснащений 30-мм гарматою, може нести різноманітні ракети "повітря-поверхня" та "повітря-повітря", а також оснащується ПЗРК та бомбами.Мі-8 – радянський/російський багатоцільовий двомоторний вертоліт, використовується для широкого спектру цивільних і військових завдань.