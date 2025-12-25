Україна ракетами Storm Shadow уразила Новошахтинський НПЗ під Ростовом

Цей завод – один із найбільших на півдні РФ, який забезпечує армію окупантів пальним

Ураження в Росії (Ілюстрація: Генштаб ЗСУ)

Українські пілоти уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Удару завдали Повітряні сили ЗСУ 25 грудня крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow. Ціль була уражена, зафіксовані численні вибухи. Масштаби збитків наразі уточнюються.

У Генштабі зазначили, що цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та безпосередньо залучений до забезпечення армії окупантів. Зокрема, підприємство постачає військовим дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 000 кубічних метрів.

"Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України", – зазначили в Генштабі.