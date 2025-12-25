Безпілотники вгатили по російському порту в Темрюку: палають резервуари з нафтопродуктами
Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У порту Темрюка у Краснодарському краї загорілися резервуари з нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

За його даними, сталося займання двох резервуарів, загальна площа пожежі становить близько 2000 кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Також оперштаб стверджує, що через атаку безпілотників пошкоджено будівлі та техніку сільгосппідприємства в Миколаївці Щербинівського району.

За даними Міноборони РФ, уночі росіянам нібито вдалося збити або перехопити 141 БпЛА: сім із них – над Краснодарським краєм. Найбільше дронів (62) росіяни нарахували над Брянською областю.

  • У ніч проти 22 грудня українські дрони уразили морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю. Пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Також горіло судно і виникло займання на території резервуарного парку. Пожежею було охоплено понад 1000 кв. м, її гасили понад добу.
