Розвідка уразила морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" – джерело, фото

На території термінала сталася масштабна пожежа, також може бути пошкоджене щонайменше одне судно

Ураження (Фото: джерело LIGA.net у ГУР)

Головне управління розвідки в ніч проти 22 грудня уразило ударними дронами морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

За його словами, внаслідок атаки були уражені елементи обладнання нафтоналивного термінала, причалу зріджених вуглеводних газів та портова інфраструктура. На території термінала виникла масштабна пожежа.

Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнєфтєгаз", є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів.

Співрозмовник наголосив, що воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору Росії, який залучений до фінансування війни проти України.

Перед цим оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про ураження двох російських суден і газопроводу внаслідок нічної атаки.

Згодом Генштаб Збройних Сил України підтвердив атаку. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1000 кв. м та не менше, ніж одне судно. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.

