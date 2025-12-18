У порту Ростова загорілося судно після атаки БпЛА, росіяни пишуть про нафтовий танкер – відео
У ніч проти 18 грудня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого загорілося судно, повідомив місцевий губернатор Юрій Слюсар. За даними російського Telegram-каналу ASTRA, це був танкер із нафтопродуктами.
Слюсар заявив, що під ударом були Ростов, Батайськ і Таганрог.
"Через атаку на ростовський порт загорілося вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє – дістали поранення. Пожежу загасили на площі 20 кв.м", – написав він.
У багатоповерховій новобудові в західній частині міста, за даними рятувальних служб, ніхто не постраждав.
Російський губернатор також стверджує, що в Батайську поранення дістали семеро людей – трьох із них госпіталізували, але один помер у лікарні.
За даними OSINT-аналізу ASTRA, житловий будинок, що загорівся в Батайську, розташований за 160 метрів від електричної підстанції, а за 400 метрів від атакованого в Ростові будинку розташоване міське управління МВС.
Частина Батайська залишилася без електрики після нічних вибухів, повідомляють місцеві жителі.
- У ніч проти 17 грудня ЗСУ завдали ударів по нафтопереробній галузі росіян і військово-промисловому комплексу. Уражено заводи в Краснодарському краї та Ростовській області.
- За даними Сирського, українські "діпстрайки" завдали Росії збитків на $21,5 млрд з початку 2025-го.
