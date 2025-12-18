У порту Ростова загорілося судно після атаки БпЛА, росіяни пишуть про нафтовий танкер – відео

Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого в порту горить судно. Губернатор заявив про загибель двох членів екіпажу

Порт Ростова (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У ніч проти 18 грудня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого загорілося судно, повідомив місцевий губернатор Юрій Слюсар. За даними російського Telegram-каналу ASTRA, це був танкер із нафтопродуктами.

Слюсар заявив, що під ударом були Ростов, Батайськ і Таганрог.

Читайте також Спокуса нафтою і газом. Як Кремль купує Трампа ресурсами Арктики

"Через атаку на ростовський порт загорілося вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє – дістали поранення. Пожежу загасили на площі 20 кв.м", – написав він.

У багатоповерховій новобудові в західній частині міста, за даними рятувальних служб, ніхто не постраждав.

Російський губернатор також стверджує, що в Батайську поранення дістали семеро людей – трьох із них госпіталізували, але один помер у лікарні.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, житловий будинок, що загорівся в Батайську, розташований за 160 метрів від електричної підстанції, а за 400 метрів від атакованого в Ростові будинку розташоване міське управління МВС.

Частина Батайська залишилася без електрики після нічних вибухів, повідомляють місцеві жителі.