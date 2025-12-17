ЗСУ уразили нафтобазу під Ростовом і нафтозавод на Кубані. В окупації також є влучання

НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (Ілюстративне фото: ресурси росіян)

У ніч проти 17 грудня Збройні Сили України завдали ударів по нафтопереробній галузі росіян та військово-промисловому комплексу. Уражені заводи в Краснодарському краї та Ростовській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Засобами Deep Strike була уражена інфраструктура нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї. В районі цілі зафіксовані вибухи та пожежа. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється. Перед цим місцевий штаб повідомив про "падіння уламків" у населеному пункті та нібито пошкодження житлових будинків.

Станом на 2025 рік підприємство переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Воно залучене до забезпечення окупаційної армії.

Також підтверджено влучання по території нафтобази "Николаевская" в Ростовській області. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капитан Гиберт".

На території тимчасово окупованої Луганської області Сили оборони уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

Також Генштаб уточнив результати попередніх місій – 14 грудня ударні дрони уразили бурову установку імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

"Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", – зазначили військові.