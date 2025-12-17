ВСУ поразили нефтебазу под Ростовом и нефтезавод на Кубани. В оккупации также есть попадания

НПЗ в Славянске-на-Кубани (Иллюстративное фото: ресурсы россиян)

В ночь на 17 декабря Вооруженные Силы Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающей отрасли россиян и военно-промышленному комплексу. Поражены заводы в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Средствами Deep Strike была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар. Степень повреждений предприятия уточняется. Перед этим местный штаб сообщил о "падении обломков" в населенном пункте и якобы повреждениях жилых домов.

По состоянию на 2025 год предприятие перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Оно привлечено к обеспечению оккупационной армии.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

На территории временно оккупированной Луганской области Силы обороны поразили полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Убытки уточняются.

Также Генштаб уточнил результаты предыдущих миссий – 14 декабря ударные дроны поразили буровую установку имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

"Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", – отметили военные.