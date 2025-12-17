В Россию прилетело до сотни дронов. Под ударом был Славянск-на-Кубани, где есть НПЗ – видео

Краснодарский край (Иллюстративное фото: wikipedia)

В ночь на 17 декабря Россию снова атаковали беспилотники, в частности прилетало по Краснодарскому краю. Об этом сообщили оперативный штаб и местные паблики.

Оперштаб Краснодарского края пишет о "падении обломков", в том числе в Славянске-на-Кубани, в результате чего якобы повреждены по меньшей мере пять частных домов и пострадали два человека.

Ряд местных пабликов распространил видео возгорания якобы в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода. Он уже неоднократно был под ударом украинских дронов.

Местный губернатор Вениамин Кондратьев никак не комментировал атаку, а Минобороны РФ утром отчиталось о 94 якобы сбитых и перехваченных БпЛА: 31 из них – над Краснодарским краем.