Силы обороны поразили Афипский НПЗ и Урюпинскую нефтебазу в России. В оккупации тоже есть попадания

В Донецкой области поражена база ГСМ, в Запорожской – лаборатория дронов, а в Крыму – элементы ПВО и не только

Афипский НПЗ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В ночь на 14 декабря Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ были поражены для снижения наступательного потенциала противника и осложнения логистического обеспечения его воинских частей. В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России. На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Россияне перед этим жаловались на эвакуацию населения вблизи НПЗ.

Во временно оккупированной Донецкой области была поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию "Имбирь".

В оккупации в Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов. А во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 – радиолокационную станцию 96Л6Е.

Степень повреждений уточняется.