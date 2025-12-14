Силы обороны поразили Афипский НПЗ и Урюпинскую нефтебазу в России. В оккупации тоже есть попадания
В ночь на 14 декабря Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ были поражены для снижения наступательного потенциала противника и осложнения логистического обеспечения его воинских частей. В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России. На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Россияне перед этим жаловались на эвакуацию населения вблизи НПЗ.
Во временно оккупированной Донецкой области была поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию "Имбирь".
В оккупации в Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов. А во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 – радиолокационную станцию 96Л6Е.
Степень повреждений уточняется.
- 11 декабря стало известно, что Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. А 12 декабря СБУ нанесла повторный удар – были поражены две платформы.
- В тот же день Генштаб сообщил об атаке на крупнейший НПЗ на севере России – завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области.
