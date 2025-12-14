Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і Урюпінську нафтобазу в Росії. В окупації теж є влучання

У Донецькій області уражена база ПММ, у Запорізькій – лабораторія дронів, а в Криму – елементи ППО і не тільки

Афпіпський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

У ніч проти 14 грудня Сили оборони уразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ були уражені задля зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення його військових частин. У районі цілі зафіксовані вибухи та масштабна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, була уражена нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області Росії. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Росіяни перед цим скаржилися на евакуацію населення поблизу НПЗ.

У тимчасово окупованій Донецькій області була уражена станція радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".

В окупації в Запорізькій області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів. А в тимчасово окупованому Криму Сили оборони уразили дві бази паливо-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.