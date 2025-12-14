Росія під ударами дронів: в Урюпинську евакуюють жителів із району нафтозаводу – відео

Під атакою в ніч на 14 грудня могли опинитися нафтозаводи РФ і ГРЕС

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Росії поскаржилися на атаку дронів у ніч на 14 грудня. У Волгоградській області сталася пожежа на нафтобазі, заявив губернатор Андрій Бочаров.

За його словами, нібито уламки дрона впали на територію нафтобази в Урюпинську, через що і було зафіксовано "осередок загоряння". На місці працюють пожежники й інші оперативні служби. Жителів прилеглих до нафтобази будинків евакуюють.

За попередніми даними нібито ніхто не постраждав.

У координаційному штабі Краснодарського краю заявили про атаку дронів по селищу Афпінський Сіверського району – там розташований НПЗ. Надходили повідомлення про те, що в селищі після атаки дронів зникло світло.

У Ярославській області було також оголошено безпілотну небезпеку пізно ввечері 13 грудня, а в місцевому аеропорту вводили план "Килим" – обмежували вильоти літаків. Під атакою міг опинитися нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про нібито збиття одного дрона в регіоні – руйнувань немає. Тим часом у соцмережі публікують кадри з населеного пункту Озерний, де, попередньо, було атаковано Смоленську ДРЕС.