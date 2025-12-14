Росія під ударами дронів: в Урюпинську евакуюють жителів із району нафтозаводу – відео
У Росії поскаржилися на атаку дронів у ніч на 14 грудня. У Волгоградській області сталася пожежа на нафтобазі, заявив губернатор Андрій Бочаров.
За його словами, нібито уламки дрона впали на територію нафтобази в Урюпинську, через що і було зафіксовано "осередок загоряння". На місці працюють пожежники й інші оперативні служби. Жителів прилеглих до нафтобази будинків евакуюють.
За попередніми даними нібито ніхто не постраждав.
У координаційному штабі Краснодарського краю заявили про атаку дронів по селищу Афпінський Сіверського району – там розташований НПЗ. Надходили повідомлення про те, що в селищі після атаки дронів зникло світло.
У Ярославській області було також оголошено безпілотну небезпеку пізно ввечері 13 грудня, а в місцевому аеропорту вводили план "Килим" – обмежували вильоти літаків. Під атакою міг опинитися нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".
Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про нібито збиття одного дрона в регіоні – руйнувань немає. Тим часом у соцмережі публікують кадри з населеного пункту Озерний, де, попередньо, було атаковано Смоленську ДРЕС.
- 11 грудня стало відомо, що Україна вперше зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі. А 12 грудня СБУ завдала повторного удару – були уражені дві платформи.
- Того ж дня Генштаб повідомив про атаку на найбільший НПЗ на півночі Росії – завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області.
