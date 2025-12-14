Россия под ударами дронов: в Урюпинске эвакуируют жителей из района нефтезавода – видео
В России пожаловались на атаку дронов в ночь на 14 декабря. В Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе, заявил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, якобы обломки дрона упали на территорию нефтебазы в Урюпинске, из-за чего и был зафиксирован "очаг возгорания". На месте работают пожарные и другие оперативные службы. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.
По предварительным данным якобы никто не пострадал.
В координационном штабе Краснодарского края заявили об атаке дронов по поселку Афпинский Северского района – там расположен НПЗ. Поступали сообщения о том, что в поселке после атаки дронов пропал свет.
В Ярославской области была также объявлена беспилотная опасность поздно вечером 13 декабря, а в местном аэропорту вводили план "Ковер" – ограничивали вылеты самолетов. Под атакой мог оказаться нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о якобы сбивании одного дрона в регионе – разрушений нет. Тем временем в соцсети публикуют кадры из населенного пункта Озерный, где, предварительно, была атакована Смоленская ГРЭС.
- 11 декабря стало известно, что Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. А 12 декабря СБУ нанесла повторный удар – были поражены две платформы.
- В тот же день Генштаб сообщил об атаке на крупнейший НПЗ на севере России – завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области.
Комментарии (0)