Россия под ударами дронов: в Урюпинске эвакуируют жителей из района нефтезавода – видео

Под атакой в ночь на 14 декабря могли оказаться нефтезаводы РФ и ГРЭС

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В России пожаловались на атаку дронов в ночь на 14 декабря. В Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе, заявил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, якобы обломки дрона упали на территорию нефтебазы в Урюпинске, из-за чего и был зафиксирован "очаг возгорания". На месте работают пожарные и другие оперативные службы. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.

По предварительным данным якобы никто не пострадал.

В координационном штабе Краснодарского края заявили об атаке дронов по поселку Афпинский Северского района – там расположен НПЗ. Поступали сообщения о том, что в поселке после атаки дронов пропал свет.

В Ярославской области была также объявлена беспилотная опасность поздно вечером 13 декабря, а в местном аэропорту вводили план "Ковер" – ограничивали вылеты самолетов. Под атакой мог оказаться нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о якобы сбивании одного дрона в регионе – разрушений нет. Тем временем в соцсети публикуют кадры из населенного пункта Озерный, где, предварительно, была атакована Смоленская ГРЭС.