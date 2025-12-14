В ночь на 14 декабря Силы специальных операций поразили поезд с горюче-смазочными материалами во временно оккупированном Крыму и ряд других объектов врага. Военные показали кадры атаки.

Поезд был поражен вблизи населенного пункта Янтарное во время движения – он перевозил топливо для оккупационных войск россиян. Также дроны ССО атаковали нефтебазу в населенном пункте Батумино.

Во временно оккупированной Донецкой области в Марьяновке ССО поразили средство радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а в районе Докучаевска ударили по центру подготовки операторов FPV.

В Генштабе Вооруженных Сил обороны перед этим сообщали, что также ночью были поражены Афипский НПЗ и Урюпинская нефтебаза в России.