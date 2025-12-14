ССО поразили поезд с топливом в Крыму и центр подготовки пилотов FPV под Донецком – видео
В ночь на 14 декабря Силы специальных операций поразили поезд с горюче-смазочными материалами во временно оккупированном Крыму и ряд других объектов врага. Военные показали кадры атаки.
Поезд был поражен вблизи населенного пункта Янтарное во время движения – он перевозил топливо для оккупационных войск россиян. Также дроны ССО атаковали нефтебазу в населенном пункте Батумино.
Во временно оккупированной Донецкой области в Марьяновке ССО поразили средство радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а в районе Докучаевска ударили по центру подготовки операторов FPV.
В Генштабе Вооруженных Сил обороны перед этим сообщали, что также ночью были поражены Афипский НПЗ и Урюпинская нефтебаза в России.
- 11 декабря стало известно, что Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. А 12 декабря СБУ нанесла повторный удар – были поражены две платформы.
- В тот же день Генштаб сообщил об атаке на крупнейший НПЗ на севере России – завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области.
