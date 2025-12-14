ССО уразили потяг з паливом у Криму та центр підготовки пілотів FPV під Донецьком – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 14 грудня Сили спеціальних операцій уразили потяг з паливо-мастильними матеріалами у тимчасово окупованому Криму і низку інших об'єктів ворога. Військові показали кадри атаки.
Потягу був уражений поблизу населеного пункту Янтарне під час руху – він перевозив паливо для окупаційних військ росіян. Також дрони ССО атакували нафтобазу в населеному пункті Батуміне.
У тимчасово окупованій Донецькій області в Марʼянівці ССО уразили засіб радіоелектронної боротьби "Волна-2", а в районі Докучаєвська ударили по центру підготовки операторів FPV.
У Генштабі Збройних Сил оборони перед цим повідомляли, що також вночі були уражені Афіпський НПЗ і Урюпінська нафтобаза в Росії.
- 11 грудня стало відомо, що Україна вперше зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі. А 12 грудня СБУ завдала повторного удару – були уражені дві платформи.
- Того ж дня Генштаб повідомив про атаку на найбільший НПЗ на півночі Росії – завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області.
Коментарі (0)