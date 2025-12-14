У ніч проти 14 грудня Сили спеціальних операцій уразили потяг з паливо-мастильними матеріалами у тимчасово окупованому Криму і низку інших об'єктів ворога. Військові показали кадри атаки.

Потягу був уражений поблизу населеного пункту Янтарне під час руху – він перевозив паливо для окупаційних військ росіян. Також дрони ССО атакували нафтобазу в населеному пункті Батуміне.

У тимчасово окупованій Донецькій області в Марʼянівці ССО уразили засіб радіоелектронної боротьби "Волна-2", а в районі Докучаєвська ударили по центру підготовки операторів FPV.

У Генштабі Збройних Сил оборони перед цим повідомляли, що також вночі були уражені Афіпський НПЗ і Урюпінська нафтобаза в Росії.