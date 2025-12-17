Росію атакували до сотні дронів. Під ударом був Слов'янськ-на-Кубані, де є НПЗ – відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 17 грудня Росію знову атакували безпілотники, зокрема прилітало по Краснодарському краю. Про це повідомили оперативний штаб і місцеві пабліки.
Оперштаб Краснодарського краю пише про "падіння уламків", зокрема у Слов’янську-на-Кубані, унаслідок чого нібито пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків і постраждали дві людини.
Деякі місцеві пабліки поширили відео займання нібито в районі Слов’янського нафтопереробного заводу. Він вже неодноразово був під ударом українських дронів.
Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв ніяк не коментував атаку, а Міноборони РФ зранку відзвітувало про 94 нібито збитих та перехоплених БпЛА: 31 із них – над Краснодарським краєм.
