У Росії приліт по Слов'янському НПЗ. Там уже були вибухи в березні й квітні

На території Росії вночі були вибухи в різних регіонах. Окупанти повідомляють, що їх атакували дрони

Ілюстративне фото (Джерело: VK.com)

Краснодарський край Росії та окупований росіянами Севастополь у ніч проти 19 травня були атаковані з повітря, однією з цілей був Слов'янський нафтопереробний завод. Відео зі звуками вибухів та наслідками влучань з'явились уночі в російських соціальних мережах.

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Представники влади держави-окупанта визнали напад, хоча й спробували применшити його наслідки.

Так, оперативний штаб Краснодарського краю розказав, що у Слов'янську-на-Кубані один з безпілотників упав на території НПЗ, але без наслідків: нібито не було ні руйнувань, ні загоряння. Водночас відео з соцмереж свідчать про сильний вибух в момент влучання одного з безпілотників.

На території Слов'янського НПЗ уже були вибухи в березні та квітні. Це відносно невелике підприємство, його потужність – 4 млн тонн нафти на рік. Завод випускає мазут, суднове паливо, лігроїн (важкий бензин).

Усього, за підрахунками держави-окупанта, над Краснодарським краєм "подавили" не менше ніж десять безпілотників. Скільки ще влучили по цілях, не уточнюється.

Крім Слов'янська-на-Кубані, дрони були над Кущевським районом. Ймовірна ціль – російський військовий аеродром біля станиці Кущевська.

Атака на Севастополь сталася вночі, інформації про її наслідки поки що немає. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєва попередив, що на території міста можуть бути "уламки та суббоєприпаси".

Крім того, мешканці Виборга біля Санкт-Петербурга повідомили у соцмережах про вибух з пожежею. Місцевий губернатор заявив, що це нібито "хлопок від піротехніки" на Виборзькій нафтобазі, а ніяка не атака БПЛА.

Україна офіційно не коментує атаки дронів, але міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у лютому в одному з інтерв'ю сказав: "Те, що на Росії вибухає, – то все наше".