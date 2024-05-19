В России прилет по Славянскому НПЗ. Там уже были взрывы в марте и апреле

На территории России ночью произошли взрывы в разных регионах. оккупанты сообщают, что их атаковали дроны

Иллюстративное фото (Источник: VK.com)

Краснодарский край России и оккупированный россиянами Севастополь в ночь на 19 мая были атакованы с воздуха, одной из целей был Славянский нефтеперерабатывающий завод. Видео со звуками взрывов и последствиями попаданий появилось ночью в российских социальных сетях.

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Представители властей государства-оккупанта признали нападение, хотя и попытались приуменьшить его последствия.

Так, оперативный штаб Краснодарского края рассказал, что в Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но без последствий: якобы не было ни разрушений, ни возгорания. В то же время видео из соцсетей свидетельствуют о сильном взрыве в момент попадания одного из беспилотников.

На территории Славянского НПЗ уже были взрывы в марте и апреле. Это относительно небольшое предприятие, его мощность – 4 млн. тонн нефти в год. Завод выпускает мазут, судовое топливо, лигроин (тяжелый бензин).

Всего, по подсчетам государства-оккупанта, над Краснодарским краем "подавили" не менее десяти беспилотников. Сколько еще попали по целям, не уточняется.

Кроме Славянска-на-Кубани, дроны были над Кущевским районом. Вероятная цель – российский военный аэродром у станицы Кущевская.

Атака на Севастополь произошла ночью, информации о ее последствиях пока нет. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаева предупредил, что на территории города могут быть "обломки и суббоеприпасы".

Кроме того, жители Выборга возле Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях о взрыве с пожаром. Местный губернатор заявил, что это якобы "хлопок от пиротехники" на Выборгской нефтебазе, а никакая не атака БПЛА.

Украина официально не комментирует атаки дронов, но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в феврале в одном из интервью сказал: "То, что на России взрывается, – это все наше".