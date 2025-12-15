ССО та Сили безпілотних систем уразили Астраханський газопереробний завод
Сили оборони у ніч проти 15 грудня уразили на території Росії Астраханський газопереробний завод. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.
Удару завдано Силами безпілотних систем у співпраці з Силами спецоперацій. Після атаки на території заводу пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюють.
Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства військово-промислового комплексу Росії.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників і примушення Росії припинити збройну агресію проти України.
- Астраханський ГПЗ уже був атакований у вересні 2025 року – тоді він зупинив роботу.
- 14 грудня Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і Урюпінську нафтобазу в Росії. А ССО уразили поїзд з паливом у Криму та центр підготовки пілотів FPV під Донецьком.
