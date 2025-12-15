ССО и Силы беспилотных систем поразили Астраханский газоперерабатывающий завод

На территории завода после поражения произошел пожар, однако последствия еще уточняются

Астраханский ГПЗ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны в ночь на 15 декабря поразили на территории России Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Удар был нанесённый Силами беспилотных систем в сотрудничестве с Силами спецопераций. После атаки на территории завода прогремели взрывы и возник масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются.

Астраханский ГПЗ – одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли. Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 млн тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса России.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.