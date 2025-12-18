В порту Ростова загорелось судно после атаки БпЛА, россияне пишут о нефтяном танкере – видео

Ростовскую область атаковали беспилотники, в результате чего в порту горит судно. Губернатор заявил о гибели двух членов экипажа

Порт Ростова (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате чего загорелось судно, сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь. По данным российского Telegram-канала ASTRA, это был танкер с нефтепродуктами.

Слюсарь заявил, что под ударом были Ростов, Батайск и Таганрог.

"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три – получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м", – написал он.

В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал.

Российский губернатор также утверждает, что в Батайске ранения получили семь человек – трех из них госпитализировали, но один умер в больнице.

По данным OSINT-анализа ASTRA, жилой дом, загоревшийся в Батайске, расположен в 160 метрах от электрической подстанции, а в 400 метрах от атакованного в Ростове дома находится городское управление МВД.

Часть Батайска осталась без электричества после ночных взрывов, сообщают местные жители.