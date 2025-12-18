В порту Ростова загорелось судно после атаки БпЛА, россияне пишут о нефтяном танкере – видео
В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате чего загорелось судно, сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь. По данным российского Telegram-канала ASTRA, это был танкер с нефтепродуктами.
Слюсарь заявил, что под ударом были Ростов, Батайск и Таганрог.
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три – получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м", – написал он.
В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал.
Российский губернатор также утверждает, что в Батайске ранения получили семь человек – трех из них госпитализировали, но один умер в больнице.
По данным OSINT-анализа ASTRA, жилой дом, загоревшийся в Батайске, расположен в 160 метрах от электрической подстанции, а в 400 метрах от атакованного в Ростове дома находится городское управление МВД.
Часть Батайска осталась без электричества после ночных взрывов, сообщают местные жители.
- В ночь на 17 декабря ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающей отрасли россиян и военно-промышленному комплексу. Поражены заводы в Краснодарском крае и Ростовской области.
- По данным Сырского, украинские "дипстрайки" нанесли России ущерб на $21,5 млрд с начала 2025-го.
